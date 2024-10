Jan Uuspõld sisuloojatest, kes üksteist kohtusse kaebavad: jumal hoidku, sa oled täiskasvanud inimene!

Uuspõld rääkis „Kolmeka“ saates, et peab tühistamiskultuuri äärmiselt ebaõiglaseks. „Sel puudub igasugune empaatia põlvkonna poolt, kes hakkab mingit teist põlvkonda tühistama. Natukene mõtle, kust ta tuleb, mis temaga on juhtunud, mis tema on läbi elanud. Mitte lõpuni muidugi, aga mingil määral ikkagi. Tänapäev on hästi ohtlik maailm,“ tõdes ta.

Saatejuht Andres Puusepp lisas siia juurde, et varem said inimesed naljast aru ning ei võtnud kõike nii südamesse, millega Uuspõld nõustus. „Ma usun ja arvan küll, et praegu on kohtusse kaebamise buum,“ ütles Uuspõld, kelle sõnul mõned inimesed kasutavad seda meelelahutusvõttena.

Ta jätkas: „Kui mõtled, et mõni üksikema on hädas, kellel on tegelikult reaalselt vaja, aga ta (sisulooja - toim) prügistab seda kohtut, kes on niigi ülekoormatud, oma kuradi klatšiasjadega, siis seda rohkem venib kohtumõistmine kellegi üle, kellel seda päriselt vaja on, kes on tõesti hädas.“

Uuspõld on veendunud, et kohtud on just seetõttu aeglased, et need on risustatud klatšimoorade probleemide poolt. „Jumal hoidku, sa oled täiskasvanud inimene! Saa ise hakkama! Räägi! Pane vastu! Tee huumorit või mis iganes, aga lähed kohtusse? Jumal hoidku! Pane parem kohe nöör kaela, kui jobu oled. Lähed iga asja pärast kohtusse,“ põrutas Uuspõld.