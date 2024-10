VIDEO | Tütred juba nii suured! Stig Rästa läheb jõulutuurile oma armsate lavapartneritega

Stig Rästal on kaks tütart, Lumi ja Sadu, kes muusiku enda sõnul kibelevad esinema. „Lava on nende jaoks koht, mis tundub ülimalt põnev. Oleme otsustanud peresiseselt anda neile võimaluse saada sellest osa,“ selgitas Stig ja lisas, et käib tütardega neljas Eesti paigas ning esitab nii klassikalisi jõululaule kui muusiku enda loodud muusikat.