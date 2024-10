KOKKUVÕTE | Arvajad jäid võidurahast ilma! Järjekordsele „Ma näen su häält“ hooajale sai punkt pandud

Teesklejaid lauljate seast asusid elimineerima elukaaslased Lea Jaanimaa ja Rene Tikk, kes jagavad kirge reisimise, tantsimise ja ühiste tööprojektide vastu. Lea on kirjanik ja inseneriharidusega. Rene töötab tehases tootmisdirektorina. Hiljuti alustasid nad väljakutseterohket projekti – Järvamaal asuva paarkümmend aastat kasutuseta seisnud maamaja taastamist. Kuigi töö oli mahukas ja keeruline, olid nad veendunud, et suudavad koos kõigist raskustest üle saada. Võidu korral plaanisid nad investeerida auhinnaraha just sellesse renoveerimisprojekti.