Gerli Padar-Parmas: olen veendunud, et õnn on otsus. Valin iga päev olla õnnelik

„Kõik algab ju sellest, kuidas me mõtleme ning milliseid valikuid teeme – see määrab meie elustiili. Ja muidugi ka inimesed meie ümber. Kuidas ma saaks olla kurb või energiavaene, kui mu ümber on sellised toredad sipsikud nagu Camilla ja Amanda ning toetav mees Martin. Ma valin iga päev olla õnnelik. Olen täiesti veendunud, et õnn on otsus,“ kinnitab Gerli naerusuiselt.

Gerli saab 6. novembril 45. aastaseks ja ta tõdes maikuus Kroonika taskuhäälingus, et alles möödunud aastal õppis ära selle, kuidas valida igas olukorras iseennast. „Sellest hetkest muutus kõik. See jäi sinna eelmise aasta oktoobrikuusse ja see oli väga pöördeline aeg ning sellest hetkest on kogu maailmapilt muutunud ja ainult paremuse poole. Ehk iseenda ja teiste vastu peab alati aus olema,“ arutleb Gerli. Ühtlasi ei näe ta ühtegi ebaõnnestumist lõplikult ebaõnnestumisena, vaid ka halbu kogemusi elus vaid õppetunnina.

„Mille ma omaks võtan, on ehk see, et alati saab öelda asju ka pehmemalt ja ilusamini. Mul on alati olnud see, et ma ütlen arvamuse välja ja minu eesmärk ei ole kunagi kellelegi sõnadega liiga teha. Ma ütlen otse, sest mõtlen, et saan asja parandada, aga tihtipeale paljud ei tahagi olukorda parandada ja reaalsusega leppida,“ märkis ta.