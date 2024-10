„Kas saate formaat näeb ette, et kõik osalejad peavad korra võitma?“ Punktide jagamine näosaates ajas netirahva marru

„Äkki ma eksin, aga kas saate formaat näeb ette, et kõik osalejad peavad korra võitma? Kui on nii, siis ei näe eriti mõtet hinnete andmisel,“ kirjutas üks televaataja TV3 Eesti Facebooki postituse alla. „Täiesti haige, kuidas selles saates punkte jagatakse. Sissi küll ei väärinud võitu seekord kahjuks, oli paremaid esitusi igal juhul, väga pettunud, et nii punkte antakse seal,“ nõustus teine.