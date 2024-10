FOTOD | Üle pika aja taas avalikkuse ees! Jekaterina Linnamäe väisas Fashion Weeki koos Elina Pähklimäega

Teleseriaalidest „Tuulepealne maa“, „Kelgukoerad“, „Kättemaksu­kontor“, „Eestlane ja venelane“ ja „Litsid“ tuntud näitlejanna Jekaterina Linnamäe (39) on viimastel aastatel madalat profiili hoidnud. Viimati figureeris näitlejatar meedias 2021. aastal, kui ta sai pisitütre emaks. Salapärase Linnamäega abielus olev Jekaterina tunnistas pärast lapse sündi, et tema perekonnanimi on Linnamäe juba alates 2020. aasta sügisest.