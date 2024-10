„Pakume nuudleid ja morssi!“ Värskelt kihlunud Mallukas kavatseb juba järgmisel suvel abielluda?

Kuna Mallukas on viimastel nädalatel figureerinud meedias oma majaostu ja sellega kaasnenud kulutuste tõttu, tekkis paljudel blogija jälgijatel küsimus, et kas pulmad jäävad kaugemasse tulevikku. Nimelt maksis pangalaenu abiga Tallinna äärelinna ostetud maja pool miljonit eurot ning Mallukas alustas hoogsaid renoveerimistöid, mis lähevad samuti tuhandeid eurosid maksma.

Värskelt kihlunud naise uuest blogipostitusest selgub, et abiellumist edasi ei lükata. Tasub tuletada meelde, et Mallukas on juba korra suurejoonelise pulmapäeva koos sponsorite abiga korraldanud. Toona oli peiuks blogija kolme tütre isa Kardo Treimann. Tema värske kihlatu Tomas (endise nimega Märten Veedla) on varem olnud abielus kahel korral, tal on erinevatest suhetest kokku viis last.

„Mis siis ikka, saab pulmi planeerima hakata. Kuigi arvestades, et majaehitus ka käimas, on, siis ilmselt toimub registreerimine Laagri vallamajas ja külalistele pakume nuudleid ja morssi,“ viskas Mallukas pärast kihlumist tehtud postituses nalja.

Nüüd on ta aga teinud põhjalikuma postituse seoses oma plaanidega. Sealt selgub, et arvatavasti plaanivad Mallu ja Tomas abielluda juba 2025. aasta suvel. „Mitte, et selle korraldamisega jube kiire oleks, sest enne suve ikka abielluma ei hakka. Samas nüüd raudselt tuleb keegi, kes ütleb, et 2025 aasta pulmadega peaks juba ammu tegelema,“ kirjutab ta täna avaldatud postituses.

Ülejäänud postitusest selgub, et altari ette kõndival naisel on kindel plaan, et nende pulmas peab olema austribaar ja food truck. Samuti on ta mõelnud sellele, et soovib merineitsilõikega pruutkleiti. Muudes pulmi puudutavates aspektides on aga Mallukal siiani suur küsimärk - ka pulma tegelik kuupäev pole paaril veel paika pandud.