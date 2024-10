Anu Saagim tuntuse algusaastatest: mis te arvate, et ma tahtsin saada iga hinna eest kuulsaks?

Anu Saagim avaldas intervjuus, et Soome tuntud disaineri Ristomatti Ratiaga abielludes kaasnenud tuntus pakkus talle esialgu rohkem nalja, sest ta ei teadnud sellest valdkonnast midagi. „Ja kui ma esimesed laksud kätte sain, siis ma tõesti nutsin,“ kirjeldas Saagim, kelle kohta räägiti Soomes, et tema oli see paha, kes idast tuli ja rikka poissmehe ära krabas.