Traagiline! „Meeleheitel koduperenaistest“ tuntud Madison De La Garza teatas lapse kaotusest

„Aitäh, Xiomara, et tegid meist kõige ilusama taevaingli vanemad. Emme ja issi armastavad sind, armas tüdruk,“ lõpetas endine lapsstaar enda avalduse.

Kogu perekond on sügavas leinas. Mitmed sugulased on postituse all sõna võtnud. Nende seas ka Madisoni poolõde Demi Lovato. „Armastan sind nii väga Xiomara. Ingel selle sõna igas tähenduses. Ma olen igavesti sinu tädi,“ kommenteeris lauljatar inglise keeles poolõe postituse alla.