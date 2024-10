Mis juhtus? Populaarsele podcast’ile „Täitsa pekkis“ tõmmatakse joon alla

Taskuhäälingusaadet „Täitsa pekkis“ juhivad Katrin Hinrikus ja Mihkel Vetemaa. Tegemist on noorte inimestega, kes on olnud parimad sõbrad juba üle kümne aasta. Mihkel on töötanud tehnoloogiavaldkonnas ja arendanud oma start-up’i. Katrin on tegelenud audiovisuaalsete lahendustega.