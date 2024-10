VIDEO | Koit Toome ja Kohver täitsid ära suure suuga antud lubaduse: artistid pistsid otse-eetris mütsi põske

Kohver tõdes, et nõunikuna arvamuse formuleerimine on aasta-aastalt „Ma näen su häält“ saates aina keerulisemaks muutunud ehk tundmatud oskavad paremini teeselda. Ta lisas, et tihtipeale ei võta arvajad ka nõunike nõu üldse kuulda ning kujundavad oma arvamuse ikkagi ise.

„Midagi ette ei öelda küll, et nüüd sa pead arvama, et see laulab,“ kirjeldas Kohver, et nõunike arvamus on ikkagi puhtalt nende endi oma, saatetegijad neid selles osas kuidagi ei suuna.

Koit Toome jaoks oli külalisnõuniku roll keeruline. „Tõesti, sa ei saa mitte midagi aru - sa ei saa absoluutselt aru,“ tõdes ta. „Seal on nii palju nõkse, kuidas sind saab haneks tõmmata. Ma sain eile omad vitsad kätte ja eks ma pean siis sellega leppima.“

Kohver nentis, et tihtipeale on just see arvamus tundmatu kohta, mis esimesena tekib, kõige õigem. Meeste Äärekaitsja kohta tekkinud arvamus möödunud pühapäevases saates oli aga totaalselt vale. Nii Koit kui ka Kohver olid 100% kindlad, et Äärekaitsja laulda ei oska.

„Ma söön mütsi ära, kui see on laulja!“ sõnas Koit „Ma näen su häält“ saates enesekindlalt. „Ma võin Koiduga selle mütsi pooleks teha,“ lisas Kohver lõbusalt.

Tundmatu Äärekaitsja, kes Kohvri ja Koit Toome ninapidi vedada suutis, on Maarja Sert. Hobilauljatar võttis ka osa superstaarisaate teisest hooajast, kus teda vedasid alt närvid ja lauluvalik.

„Telehommik“ ei jätnud võimalust kasutamata ja kutsus artistid stuudiosse, et saates antud lubadus ellu viia – koos asutigi kootud tutt-mütsi sööma.

Vaata videost lähemalt: