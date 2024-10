Kas kohtus hakatakse Tanel Padari musta pesu pesema? Mallukas annab tormihoiatuse: saangi kõik oma materjalid avaldada!

Eesti ühe armastatuima muusiku Tanel Padari esindaja, vandeadvokaat Erki Vabamets avalikustas täna, et tema klient on esitanud Harju maakohtule hagi Mallu Mariann Treimanni vastu. Õhtulehele antud pikemast kommentaarist näib, et blogija on pigem positiivselt meelestatud, sest kohtusse minek annaks võimaluse rääkida avalikult asjadest, mida ta on Padari kohta kuulnud.