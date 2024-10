FOTOD | Õhtu täis filmimuusikat! Unibet Arenal rullub lahti võimas Hans Zimmeri kontsertsõu

Kontsertsõu staaride seas on ka Grammy nominent Matt Dunkley, üks maailma tunnustatumaid orkestrante ja dirigente. Tema pikaajaline koostöö Zimmeriga on loonud muusikat paljudele tuntud filmidele, sealhulgas „Kariibi mere piraadid“ ja „Pimeduse rüütel“.

Kontsert on tõeline multimeedia elamus, kuna ekraanidel näidatakse ka kaadreid filmidest, mis omakorda aitab publikul paremini mõista, miks Zimmerit peetakse „Hollywoodi mässajaks“.

„The World of Hans Zimmer - A New Dimension“ tuur on saanud Balti riikides erakordselt sooja vastuvõtu. Nii Vilniuses Twinsbet Arenal kui Riias Arena Rigal toimus kontsert täissaalidele.