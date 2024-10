KLÕPS | „25 tuli pauguga!“ Sisulooja Sidni Tomson sai aasta võrra vanemaks

Sisulooja Sidni Tomson postitas sotsiaalmeediasse mitu pilti, millega veerandsaja aastaseks saamist tähistas. Oma fotoseeria mustvalgel pildil poseerib ta lõbusas tujus ja hoiab käes šampusepudelit. Veel on Sidni avaldanud toreda video, kus hoiab käes sünnipäevakooki, millel on küünaldest number 25. Seeria viimasel pildil on Sidnil seljas valged saapad, tume mantlike ja ta vaatab pilvist linna.