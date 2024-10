Jüri Pootsmannil ja Eleryn Tiidul tuli lõbusa seiga tõttu kontsert pausile panna: me kogusime ennast ja vabandasime

Saatejuhid Romi Hasa ja Kristjan Gold tervitasid täna hommikul „Telehommikus“ artiste Eleryn Tiitu ja Jüri Pootsmanni, kel stardib peagi ühine „Kuule ja tagasi“ sügistuur. Telesaates meenutasid nad lõbusat vahejuhtumit, mille tõttu tuli neil üks esinemine lausa pausile panna.

Saates rääkis Eleryn, et tal on kombeks oma kontsertidel rääkida publikule mõne oma loo tagamaadest. Ta mõtiskles, et oma sügistuuril hakkavad tema ja Jüri spontaanselt samuti lugusid jutustama. Seepeale tõi Jüri välja, et tema loodab, et nad laval naerma ei puhke.

Jüri hakkas meenutama ühte nende esinemist, mis ootamatu pöörde oli võtnud. „Me hakkasime keset lugu niimoodi naerma, et see lugu seisis kuskil 30 sekundit. Me kogusime ennast, vabandasime ja siis läksime sealt samast kohast edasi,“ kirjeldas ta laval juhtunut.

Ta selgitas, et oli olnud olukorras, kus ei soovinud teistele silma vaadata, sest teadis, et hakkab seejärel kohe kõkutama. „See on kõige hullem, kui see juhtub sul kontserdi ajal loo keskel kulminatsiooni eel,“ rääkis Jüri veel. Eleryn lisas, et halb on see, kui esitatav lugu pole oma olemuselt naljakas lugu.

Saatejuht Romi mõtiskles seepeale, et sellisel juhul oleks turvalisem minna tuurile mõne lauljaga, kellega muusik üldse ei klapi, kuna siis on kindel, et naljamomenti ei teki. „Ta on kindlasti professionaalsem, aga ma arvan, et seal on mõni muu asi puudu,“ viskas Eleryn selle üle kergelt nalja.