Avalikkuse eest kadunud Mart Müürisepp: tahaks kodu osta ja pere luua, aga näitleja palga eest seda ei tee

„Eks siin tuleb hakata mõtlema tuleviku peale. Tahaks osta oma kodu, pere luua, aga ütleme ausalt, et ega selle näitleja palga eest seda väga lihtsalt ei tee. Ma ei teagi, mida peaks tegema: mõtteid on, aga vahendeid jääb puudu.“

Müürisepp andis 2015. aastal Kroonikale intervjuu, kus rääkis muuhulgas oma nõrkustest. „Muidugi on mul raske ja mõtlen vahel, et tahaks lihtsalt chillida, aga ma olen lugenud neid teatriraamatuid küll, kus öeldakse, et eredad tähed, kes hästi kiiresti taevasse lendavad, kustuvad sama kiirelt ära ja ma teadvustasin endale, kui alustasin ja tahtsin saada näitlejaks, et ma tahan seda teha 40 aastat!“