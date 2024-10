SÜDAMLIK VIDEO | Peagi pillid kotti panev Adele puhkes oma kontserdil superstaarist fänniga kohtudes nutma

Adele Las Vegase kontsertsari „Weekends with Adele“ jõuab peagi, pärast kahte aastat, lõpule. Lauljatari viimane kontsert sarja raames leiab aset 23. novembril, mil ta ka muusikast teadmata ajaks pikema pausi lubanud võtta on.

Möödunud laupäeva, 26. oktoobri kontsert jääb Adelele aga pikaks ajaks, sest lauljatari oli kohale tulnud kuulama tema iidol Celine Dion. Adele oli Dioni publikus nähes niivõrd liigutatud, et puhkes nutma. Ta nõjatus Dioni poole, et teda kallistada, mispeale hakkasid ka legendaarse laulja põskedelt pisarad alla voolama. Südamliku kohtumise ajal esitas Adele oma hittlugu „When We Were Young“.