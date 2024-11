Palju õnne! Lennart Meri lapselaps sai tütre, kellele pandi väga kõlav nimi

Sündmus on seda rõõmustavam, et noored vanemad ka abiellusid ja kannavad nüüd ühist perekonnanime Meri. Adeele Meri on Eesti edukaima filmiprodutsendi Kristian Taska nii-öelda parem käsi, tema tarmuka energia ja logistilise võimekuse all on sündinud Eesti suurfilmid „Klassikokkutulek 3“, „Elu ja armastus“ ning kolm Melchiori-saaga filmi.