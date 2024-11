Ootamatud pöörded! Liis Haabist sai pärast edukat teleseriaali juuksur ja baaridaam, kuid lõpuks maandus ta teatrilaval

Armastatud teleseriaali „Pilvede all“ viimane osa oli eetris neli aastat tagasi, ent ikka on televaatajate seas neid, kes seda sarja tagasi igatsevad. „Veel eelmisel nädalal küsiti mu käest spordiklubis, kas me tõesti enam ei jätka. Kas kuidagi ei saaks nii, et see seriaal tuleks uute osadega tagasi ekraanile,“ muheleb Liis Haab (37). Tegelikult tunneb ka ta ise sarjas mängimisest puudust.