SUUNAMUDIJA ANKEET | Aleksandria Reinvart sisuloomist palgatööks ei pea: sellega on võimalik teenida, aga mitte nii, et ära elada

Aleksandria Reinvart on 25-aastane ja Tartust pärit. Juba lapsepõlves peeti teda maailmaparandajaks, kellest kiirgab teotahet ja rõõmsat meelt. Nüüdseks on ta sisuloomega tegelenud ligi viis aastat, kuid end tuntud sisuloojaks ei pea. „Teen lihtsalt seda, mis meeldib, ja jagan inimestega erinevaid elulisi olukordi,“ ütleb ta ja lisab, et see meeldib tema jälgijatele väga.