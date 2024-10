Grete Paia intervjuu algul uuris saatejuht Grete Lõbu, kas teda võib ikka endiselt Paiaks kutsuda. „Jah, niimoodi küll,“ sõnas Paia, viidates sellele, et esinejana on ta endiselt neiupõlvenimega, kuid abielludes muutis ta siiski ametlikult oma perekonnanime ära. „Passis on teine nimi,“ kinnitas lauljatar naerdes, et kannab Siimani nime nagu tema abikaasagi.