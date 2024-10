Kehv enesetunne mõjutas igapäevaelu: Kethi Uibomägi ja Marvi Vallaste avaldasid, kuidas neil beebiootus kulgeb

Telesaates „Õhtu!“ võtsid Marvi Vallaste ja Kethi Uibomägi vastu saatejuhid Jüri Butšakov ja Piret Laos . Viimane neist on samuti beebiootel, seega oli korraga stuudios kolm lapseootel naist. Kethi ja Marvi, kes muusikamaailmas tegutsevad, kergitasid saates loori oma raseduselt ja rääkisid, kuidas see nende jaoks kulgenud on.

Jüri küsis esmalt Kethilt, kuidas temal beebiootus läinud on. „Mina ei kujutanud ette, et võib olla selline kuid kestev lõputu pohmell, et lausa sõbra sünnipäeval keset tantsuplatsi pead ära jooksma põõsasse pead pidi. Selliseid hetki on võimalik elus kogeda,“ jagas Kethi enda läbielamisi, kui veel oma beebiootust varjas. Temal oli raseduse tõttu pikalt olnud halb olla. Praegu on tal enesetunne parem. „Nüüd on juba väga hästi, sest nüüd ta võiks juba varsti tulla,“ lausus lauljanna, kes oma esimest last ootab.