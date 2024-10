Hüvasti, kihlus! Filmi „Magic Mike“ kompu Channing Tatum läks Zoe Kravitzist lahku

Filmis „Magic Mike“ tähesära saanud Channing Tatum (44) ja linateoses „Batman“ kaasa löönud Zoe Kravitz (35) on otsustanud eri teid minna. Paar oli koos olnud kolm aastat ning mullu libistas Tatum Kravitzile ka kihlasõrmuse sõrme. Nüüd on nad selle tühistanud.

Väljaandele People on mitmed allikad viidanud, et Channing ja Zoe on lahku läinud. Näitlejate esindajad pole meediale sel teemal kommentaare jaganud.