„Meil klappis võtetel hästi, olenemata sellest, et olime iseloomult väga erinevad.“ Lenna Kuurmaa ja Rainer Sarnet meenutavad lahkunud Ragne Veensalut

Lauljatar Lenna: mäletan teda tagasihoidliku, toetava, sooja, toreda ja sõbraliku inimesena

Kuurmaal oligi Veensaluga eelkõige tööalane kokkupuude. Lauljatar meenutab, et temale oli filmis osalemine toona täiesti uus asi, kus end proovile panna – „Kuhu põgenevad hinged“ oli tema esimene näitlemisega seotud projekt.

Uudis Veensalu lahkumisest tuli Kuurmaale väga ootamatult, see šokeeris teda. „Mina mäletan teda tagasihoidliku, toetava, sooja, toreda ja sõbraliku inimesena,“ iseloomustab ta Veensalut. „Meil klappis võtetel väga hästi olenemata sellest, et olime iseloomult väga erinevad – tema oli rahulik ja tõsine oma olemuselt. Samas, me olime siis ka nii noored. Sel ajal inimene alles kujuneb.“