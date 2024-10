Mallukal on olemas plaan selleks, kui ta peaks trellide taha sattuma: ma eeldan, et seal pakutakse kaaviari

Video esimene pool keskendus peamiselt paari majaga seotud töödele ja tegemistele. Peale selle puudutasid nad ka Tanel Padari plaani Malluka vastu kohtusse minna. Mallukas sõnas Tomasele, et maja puudutavate asjadega peavad nad ruttu tegelema, et need saaksid tehtud enne seda, kui Mallukas Padari tõttu vangi läheb. Kui blogijale peaks määratama rahaline karistus, sooviks ta selle asemel hoopis vangi minna. „Ma läheks hea meelega kuuks ajaks,“ avaldas ta ja lisas, et sooviks trellide taga oma raamatut kirjutada.

„Tänaseks hetkeks iga kord, kui ma saan teavituse, et mind on kohtusse antud, see isegi ei... Öeldakse, et inimene harjub isegi poomisega. Mina olen kohtukutsete ja ähvardustega nii ära harjunud,“ rääkis Mallukas. Tal on mõtteviis, et juhtub see, mis juhtuma peab. „Kuna me ei tea, mis saab, siis mida ma praegu selle pärast tõmblen,“ rääkis ta oma mõtetest.