Kas Soome formaati saadab ka Eestis menukus? Kanal 2 uus saade „Minu elu viis“ on põhjanaabrite juures ääretult edukas

Suursõud juhib Romi Hasa, kelle ülesanne on hoida saates mängulist õhkkonda ja suunata vestlusi sügavamatele teemadele. Hasa on saanud osa ka Soome versiooni melust ja iseloomustab seda kui tõelist elamust. „Soome saade oli väga eriline. See oli olemuselt suur laupäevaõhtune kontsert ja teadmine, et kodudes vaatas seda üle 800 000 inimese, tegi selle veelgi erilisemaks,“ ütles ta.