Saate „Eluga Hispaaniasse“ perekond renoveerib Málagas maja, mille televaatajad saavad ära osta: hind võib olla odavam kui Kalamaja korteril

Telesaade „Eluga Hispaaniasse“ on toonud Eesti külmadesse õhtutesse rohkelt soojust. Neljaliikmelise pere kodumaalt lahkumise lugu on mõjutanud paljusid tundma huvi, kuidas leida ka endale päikeserannikule kodu. Ja nii mõnedki on juba leidnud. Abikaasad Veronika (40) ja Harri (42) ning Artur (16) ja Karlo (11) viivad täide oma järgmist unistust: nad pingutavad selle nimel, et üks õnnelik Eesti perekond leiaks samuti mõnusa pesa lõunamaa päikese all. Nad renoveerivad maja ja müüvad selle siis telesaates maha.