VIDEO | Kuidas sobib? Seidi Voogre kehastus halloween’i-peol kuumaks blondiks kauboiks

Sisuloojaks olemise juures on Seidi sõnul kõige raskem see, kui peab astuma kaamera ette hetkedel, mil ta end enesekindlalt ei tunne. „Kõik reklaamid seisnevad ju selles, et ka mina oleksin videos või pildil näha. Aga kui mul oli väga hull akne, siis ma ei tahtnud üldse aktiivne olla sotsiaalmeedias ja kadusin mingiks ajaks. Nüüd õnneks on olukord parem, aga siiski ka paar punni võtavad mu enesekindluse kõvasti alla. Õnneks olen enda akne teekonda jaganud oma jälgijatega ja tänu sellele olen õppinud ka seda aktsepteerima.“