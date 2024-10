FOTO | Alla Pugatšova kommenteeris kuulujutte tema ja Maksim Galkini pereprobleemide kohta: tehke veel!

Teisipäeva õhtul tegi Pugatšova sotsiaalmeediasse emotsionaalse postituse uudiste kohta, mida Vene meedia on neist teinud. „Oo, mu kallikesed! Milliseid huvitavaid lugusid te meie pere kohta välja mõtlete. Tehke veel. Julgemini! Meile meeldib,“ kirjutas ta Instagrami, lisades foto endast päikeseprillidega. Maksim Galkin kommenteeris oma abikaasa postitust ja lisas plaksutava emotikoni.

Pugatšova ei selgitanud, milliseid Vene meedia uudiseid ta täpsemalt silmas peab. Hiljuti levitas Vene meedia väidet, et Pugatšova kartvat oma väljavalitut.

See pole sugugi esimene kord, kui Pugatšova on pidanud kriitikutele teravalt ütlema ja Vene meedia paika panema. 2022. aasta septembri keskel mõistis primadonna hukka Venemaa sõja Ukrainas ja kutsus üles lisama end välisagentide nimekirja, kuhu Vene justiitsministeerium määras tema abikaasa Maksim Galkini. Selline käitumine ajas paljud venelased vihaseks ja ajab siiani. Pugatšova võttis tookord talle tehtud etteheidete kohta sõna ja pani oma kriitikud korralikult paika.

Pugatšova kirjutas siis Instagrami, et on Venemaa patrioot ja soovib, et ta kodumaa lõpetaks oma poegade surma saatmise illusoorsete eesmärkide nimel, mis muudavad Venemaa paariariigiks. „Palun lisage mind mu armsa riigi välisagentide ridadesse, sest olen solidaarne oma abikaasaga,“ ütles Pugatšova.