FOTOD | Joel Ostrat naudib pruudiga päikeselist puhkust: kaasa võeti ka telekoka poeg

Ostrat avaldas idüllilisi fotojäädvustusi perereisist ka sotsiaalmeedias. „Puhkus,“ jagas telekokk piltide pealkirjas. Esimesel kaadril poseerib paarike mõnusalt teineteise embuses helesinises basseinis. Järgmisel pildil on näha ka Ostrati poega Johanit, keda staarkokk õhku tõstab.

Kus Ostrat oma puhkust veedab, ta Instagramis avaldanud ei ole, kuid fotod reedavad, et tegemist on eksootilise soojamaaga.

Ostrat teatas 2022. aasta augustis, et läks oma abikaasast Therese Ostratist lahku. „Kasvatame jätkuvalt ühiselt oma armsat poega, kelle heaolu kaitseks palume mõistvat suhtumist ning meediarahu. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal,“ kirjutas mees avalikus pöördumises.

Sama aasta novembris ilmus mehe sotsiaalmeediasse foto sellest, kuidas üks noor näitsik tuntud mehe rinnal lebab ja valget veini trimpab. Selgus, et tegemist on telekokast 20 aastat noorema Laura Lokiga, kes on pärit ja elab samuti Tartus, nagu Ostratki.

Hiljem selgus, et Joel ja Laura olid kohtunud 2022. aasta juulis Rally Estonia esimese päeva õhtul. „Alguses kohtusid pilgud, kuid nüüd aasta hiljem julgeme öelda, et seal kohtus (tegelt) palju rohkem,“ jagas Ostrat eelmisel aastal sotsiaalmeedias. „Nii me siis rallitame edasi.“

2022. aasta detsembris käis Ostrat külas Star FM-i hommikuprogrammis. Juttu tuli ka meedias ilmuvatest pealkirjadest, mida restoraniärimehest avaldatakse. „Ma ei loe uudised ja ma ei julge ennast guugeldada. Sellel kellaajal, kui meie noorte pruutidega ringi liigume, on ajakirjanikud juba nii tahmas ja nad ei suuda fookusseerida,“ rääkis Ostrat naljatledes.