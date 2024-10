„Peame need üles otsima.“ Räppar Genka tossuskandaal jõudis „Kättemaksukontorisse“

Juunikuu keskpaigas tuli avalikuks, et vargad suutsid murda sisse nii Genka ja Maris Kõrvitsa kui ka Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantsoni kontoritesse. Vargad võtsid kaasa peale muude asjade ka Genka rariteetseid jalanõusid ja paiskasid need toona avalikult müüki. See tossuskandaal ei jäänud märkamata ka telesarjal „Kättemaksukontor“.