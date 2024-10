Andrus Vaarik oma kuulsaimast lavarollist: see on mu lapsed koolitanud ja liisingud maksnud

Kultuuritöötajate palkadega seotud teemadega tõdes Vaarik, et äraelamiseks tuleb näitlejal ka haltuurat teha. Vaariku sõnul on tal varus üks monotükk, mida ta aeg-ajalt tellimise peale teeb, aga tihtilugu meenub publikule ka tema legendaarne roll Ivan Oravana.

„See on mu lapsed koolitanud ja liisingud maksnud ja ikka veel paneb õla alla,“ tõdes Vaarik. Mehe sõnul publiku armastust Ivan Orava vastu näitab ka see, et tal oli tähtis roll tänavusel presidendi vastuvõtul.