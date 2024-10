Mis juhtus? Kevadel suure õhinaga Tre Raadios tööd alustanud Brigittet eetris enam kuulda ei ole

Märtsi lõpus kinnitas uut töökohta ka Brigitte ise. „Mind ajendas pakkumist vastu võtma suur armastus raadio vastu. Mulle pakuti tööd tiimis, kellega olen varem töötanud ja kellega koostöö sujus imeliselt. Mul on ülikooli kõrvalt täpselt see aeg, mida Tre-le anda,“ rääkis sisulooja toona. „See on raadio, mis oskab mind väärtustada ja millele annan omalt poolt kõik vastu, et teha sellest üks vingemaid raadiojaamu. Saab põnev olema ning olen lugenud juba paar kuud päevi, et saaksime graafikud klappima ning saaksin taas raadiohääleks,“ selgitas Brigitte oma uue tööandja valikut.