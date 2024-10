Kristjan Järvi avalikustas enda kohta seni teadmata info. „See on lihtsalt nii inspireeriv ja fantastiline“

Tema jälgijad, keda tal on kokku üle 223 000, esitasid küsimusi ja muusik vastas neile oma story’des, samal ajal kui jalutas sügisestel Tallinna tänavatel.

Küsimus, mis on tema lemmiklaul, pani Järvi hetkeks mõtlema. Seejärel ta tunnistas, et tal on palju lemmiklaule. Küll aga oskas ta kohe esile tuua oma lemmikalbumi: Inglise muusiku Jon Hopkinsi „Ritual“. Järvi sõnul on see parim album, mida ta eales kuulnud on. „See on lihtsalt nii inspireeriv, fantastiline ja arendav. See on lihtsalt nagu elu ise,“ ei suutnud ta oma vaimustust varjata. Järvil on ka palju lemmikbände, aga ühe tõi ta siiski teiste seast rohkem esile: Coldplay.

Küsimusele, mis on tema hommikurituaalid, vastas Järvi, et igal hommikul on tal kombeks tegeleda hingamisega. Toit, mida ta süüa ei suuda, on marineeritud kurgid, tegelikult üldse kõik äädikased ja marineeritud toidud, kuid eriti kurgid.

Küsimusele, mis on tema lemmik reisisihtkoht, kõlas vastuseks Itaalia. „Seal on lihtsalt nii ilus. Sealne toit, ilm ja inimesed. Selles riigis on lihtsalt nii palju imelist.“ Pärast väikest mõttepausi jõudis Järvi aga järelduseni, et tegelikult on Itaalia nimekirjas ikkagi teine. „Tegelikult mu lemmikreisisihtkoht on Eesti. Iga kord, kui ma kuhugi Eestis reisin, tabab mind uskumatu hämming, et kuidas see saab olla Eesti,“ lausus ta kindlameelselt.