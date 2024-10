Politseiga sekeldustesse sattunud Mart Sander: „See oli seiklus, millest võiks saada uue filmi!“

„Üks verstapost on läbitud – nüüd on jäänud veel saada Oscar ja Nobeli preemia,“ ütleb Mart Sander, kes naasis äsja Londonist oma esimese Guinnessi maailmarekordiga. Maailma ühe ihaldatuma auhinna tõi Sanderile tema ainulaadne sooritus filmis „Dr. Sanderi uneteraapia“.

Sander, kes kannab juunikuust ka päriselt doktoritiitlit, kehastus oma filmis lausa 48 karakteriks. Tänu sellele pälvis ta maailmarekordi kui näitleja, kes on ühes filmis mänginud kõige rohkem rolle. „Kummalisel kombel ei ole näitlejatel just palju näitlemisalaseid maailmarekordeid – kõik filmialased rekordid on ikka pigem kategooriates „kõige kallim“, „kõige pikem“, „kõige rohkem“,“ ütleb Sander. Kuna rekord on tähelepanuväärne, on seda ka maailma meedias rohkelt kajastatud.