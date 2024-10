KUUM KLÕPS | Rinnad valla! Lauljatar Inga Tislar üllatab paljastavate fotodega

Värske albumi markeerimiseks läbis Inga väga omapärase fotosessiooni, kus ta ilma särgita poseerib. Särgi asemel on Inga selga tõmmanud raua-laadsest materjalist Helina Raua loomingu, mis kujutlusvõimele kuigi palju ruumi ei paku. Lisaks jätab lauljatari napp nahavärvi rinnahoidja mulje, justkui ei oleks tal loomingulise riietuse all sedagi seljas.

Inga Tislari „Nocturnal Orange“ on kogumik elavatest, öistest dialoogidest kümne etüüdi näol. „See on kogumik mõttevahetustest ja valjuhäälsest unistamisest, mis toimus kõik iseenda seltskonnas mõnel melanhoolsel öötunnil, muusika seltsis. Öine hämarus kingib anonüümsust ja julgust iseendale oma mõtete ees. Oranž linnakuma vürtsitab oma minoorse dünaamikaga. Öösel lähevad kõik mõttepärlid, läbielatu ja tunnetus dramaatilisemaks. Ma armastan õhtuid, kus saan ekselda üksinda enda mõteteis. See on minu suurim inspiratsiooniallikas. Öösel on justkui kõik lubatud. Öösel ärkab teine mina,“ kirjeldab artist albumi olemust.