Vene Teatri töötajate fotosessioon kommunismiohvrite memoriaalil tekitab sotsiaalmeedias pahameelt

Memoriaalil tehtud reklaamfoto jõudis kiirelt ka Redditi platvormile, kus algas selle ümber elav diskussioon. Poleemikat pakub nii foto tegemise asukoht, kui ka see, et mõne kasutaja jaoks on kenotaaf lausa tundmatuseni ära töödeldud. „Kes iganes selle pildi järeltöötlusega tegeles, oleks võinud veits rohkem airbrush’i kasutada,“ pilkab üks kasutaja, kelle kommentaari on meeldivaks märkinud üle 90 kasutaja.