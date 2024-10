„Ma tulen sind katsuma.“ Räppar ja sisulooja Säm jagas, millised kahemõttelised sõnumid tema postkasti täidavad

Septembris rääkis Säm, et osad fännid kirjutavad talle väga järjepidevalt sotsiaalmeedia postkastidesse sõnumeid, kus soovivad kas „tere hommikust“, „head päeva“ või „head õhtut“.

Mõni jälgija lajatab aga otse ja konkreetselt: „Ma tulen sind katsuma.“ Video järgi tundub, et Sämi küll ajavad osad sõnumid segadusse, kuid halvasti ta end saadud tähelepanu üle ei tunne. „Jah, inimesed kirjutavad mulle niimoodi... Tule siis - mul suva!“

Osad fännid peavad vajalikuks jagada Sämiga ka enda koduseid tegevus, näiteks seda, kui nad õpivad või lehtede riisumise lõpetavad. On ka inimesi, kes endiselt Sämi sõbralikult Anne Veskiks „norivad“. Nali sai alguse sellest, kui üks fänn Sämile kuid tagasi märkuse tegi, et tema ja Anne Veski soengud on kui ühe puuga löödud.