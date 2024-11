Romi Hasa võrdleb „Minu elu viisi“ juhtimist oma teiste saadetega: siin on kõige suurem glamuurifaktor

Romi sõnul võib „Minu elu viisi“ võrrelda väga ägeda kontserdi, muusikasaate või galaõhtuga. „Meie saate üks keskne asi on see, et meil on live-bänd, kõik muusika on elavas esituses,“ toob ta esile.

Saate juurde käib ka põnev arvamismäng. „Viis külalist saavad saate algusest hoida saladust. Igaüks on toonud saatesse ühe enda jaoks väga tähtsa laulu, aga me kohe ei avalda, kes millise loo valis. Teised saavad arvata ja saade kulmineerub sellega, et me saame kuulda lugusid nende valitud palade taga ehk miks need laulud on külalistele tähtsad,“ selgitab Romi saate olemust. Ta lisab, et „Minu elu viis“ on segu väga heast muusikast ja toredast vestlusest.