Kuidas selgitada „SNKT“ populaarsust? Saade, mis ei pidanud ekraanile naasma, teeb vaatajanumbritelt teistele silmad ette

Juba mitmendat nädalat järjest on TV3 saade „Su nägu kõlab tuttavalt“ ületanud uudiskünnist oma suure vaatajate numbriga. Kuidas on läinud aga teistel pühapäevastel suursõudel, mis ekraanile on jõudnud? Millist konkurentsi on näosaatele pakkunud „Eesti otsib superstaari“, „Ma näen su häält“, „Maskis laulja“ või „Tähtede täht“? Proovime aru saade „Su nägu kõlab tuttavalt“ fenomenist ja uurida, kas näosaade on kõigist pühapäevastest saadetest populaarseim.