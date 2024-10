Birgit Sarrap: naisena ei ole lihtne leida seda õiget hetke, mil karjääri karussellilt maha astuda

„Artistina ja just naisena ei ole lihtne leida seda õiget hetke, mil oma karjääri karussellilt maha astuda, teadmata, kas õnnestub sellele veel naasta. Minul see õnnestus ja kindlasti on siin oma roll ka tugivõrgustikul,“ viitab Birgit nii enda kui Indreku emadele ja suurepärasele noorele lapsehoidjale, kellest sai justkui pereliige. „Lausa kahju oli, kui lapsed suuremaks said ja enam hoidjat ei vajanud, nii toredast inimesest loobuda,“ sõnab lauljanna.