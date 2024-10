Põlengus kodu kaotanud Evelyn Mikomägi: näen seda kui võimalust luua oma elu uuesti

Mikomägi saabus „Ringvaate“ saatesse taaskasutuskeskusest ostetud rõivastega, sest tema riided põlesid maha, sealhulgas ka kõik teised isiklikud asjad. „Ma olen ülimalt tänulik, et mu lastel on ema, sest see oli väga lähedal suurele katastroofile,“ rääkis Mikomägi saates ja lisas, et ta oli kodust lahkunud 10–15 minutit enne plahvatust.

Mikomägi on kindel, et kui ta oleks plahvatuse ajal majas olnud, oleks ta surma saanud. „Üks mu kassidest kaotas seal elu. See käis lihtsalt nii kähku,“ tõdes ta. Teine kass ilmus välja päev pärast õnnetust.

Saatejuhi Marko Reikopi küsimusele, mis siis täpsemalt juhtus, vastas Mikomägi: „Seda alles uuritakse. Seal käis kaks pauku. Mul oli päikesepaneelide taha pandud kaasaskantav aku, mis salvestas, et saaksin seda kohapeal kasutada. Vist toimus ülepinge ja see plahvatas. Kõrval oli ka gaasiballoon ja kõik see lendas laiali,“ rääkis ta.

„Ma ei viibi põletushaavadega haiglas. Ma näen seda kui võimalust luua oma elu uuesti. Ma olen tugev inimene, ma lähen sellest kõigest läbi. Elu ikka serveerib sulle nii palju, kui sa jõuad kanda. Ma tean, et ehitan oma elu uuesti üles, ma saan selle kõigega hakkama, siit sünnib midagi uut ja imelist. Kõik läheb ainult paremaks!“ sõnas Mikomägi kindlalt.

Õnneks oli Mikomäe kodule tehtud kindlustus. „Kui nägin oma maja leekides ja filmisin seda, mõtlesin korraks, et pekki, kas mul on kindlustus makstud. Helistasin väriseva häälega kindlustusse ja küsisin,“ meenutas Mikomägi ja lisas, et õnneks oli kõik korras ja ta saab oma elu uuesti üles ehitada.