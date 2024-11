Hunt murrab välismaale? Uudis Brigitte Susannest ületas uudiskünnise isegi Lätis

Ei, kajastust pole leidnud mõni tema armuseiklus või jagelemine Mallukaga, vaid Läti Delfisse pääsemiseks on vaja ilusat autot ja huvitavat taustalugu. „Skandaalne Eesti seltskonnalõvi vahetas oma Porsche ära, sest eelmine ei sobinud tema riietusega,“ on Läti meediasse jõudnud artikli pealkirjaks.

„Mõne kuu pärast vahetas sisulooja aga musta Porsche valge vastu. „Täna vaatasin oma riietust ja mõtlesin, et must Porsche mulle ei sobi,“ teatas Brigite ja postitas endast pildi, kus tal on seljas ainult valged riided. „Oh, ma ei tea, võib-olla võtan hoopis selle valge!“ üllatas flirtiv mõjuisik,“ on lätlased kirjutanud.

Kuigi Brigitte on oma tegemistega tuntud üle Eesti, siis Läti lugejale tutvustatakse teda järgmiselt: „Brigitte Susanne Hunt on Eesti seltskonnastaar, ajakirjanik ja meediategelane. Ta õppis Tartu Ülikoolis, kus omandas kraadi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal. Oma karjääri jooksul on ta töötanud nii raadios kui ka televisioonis, sealhulgas juhtinud saateid sellistes jaamades nagu Power Hit Radio ja Sky Plus. Lisaks meediategevusele on ta aktiivne sotsiaalmeedias ning on tuntud erinevates telesaadetes osalemise poolest.“