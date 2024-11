Aastatetagune lesbisuhe takistab Spice Girls’i taasühinemist

Ülejäänud bändi liikmed pole Daily Maili andmetel leidnud ühtegi mänedžeri, kes suudaks või sooviks, kaks naist omavahel lepitada. Parimaks kandidaadiks antud tööpostile peetakse Debbi Gwytherit, kes on Liam Gallagheri mänedžer ja kihlatu. Öeldakse, et just see naine on peamiseks põhjuseks, miks Liam suutis oma venna Noeliga ära leppida ning tänu temale on Oasis järgmisel suvel tuuritamas.