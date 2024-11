USAs väljastati Helena Koivu vahistamismäärus

Eile õhtul avaldatud Instagrami story’des väitis eestlanna, et kuulis vahistamismäärusest alles pärast Iltalehti artikli lugemist. „Ma ei ole selle asja kohta saanud ühtegi e-kirja ega midagi. Nüüd on mulle määratud 14 päeva vangistust,“ sõnab Helena kõnealustes postitustes.

Alles hiljuti teatas Minnesota kohus, et Soome seaduste järgi sõlmitud abieluvaraleping on kehtiv ja tuleks täitmisele pöörata. Ühtlasi teatas kohtunik, et abielueelses lepingus kokku lepitud summast tuleks lahutada need maksed, mida Mikko on juba Helenale teinud.