Oleksid osanud arvata? villemdrillem soovib esinemistel lava taga nosida teatud hommikusööki

Esmalt taheti raadioeetris teada, kas villemdrillem ehk Villem Reimann võttis osa kampaaniast „Septembris ei joo“. Muusik tõdes, et võttis kampaaniast osa passiivselt. „Ma arvan, et ma ei ole nii suur alkoholipruukija,“ ütles ta veel ja viitas, et tema alkoholitarbimine ei ole niivõrd suur, et ta peaks taolisest kampaaniast osa võtma. „Ma pigem ei ole napsutaja,“ lisas Villem. Saates käidi välja, et ju ei ole villemdrillem selline inimene, kellel oleks vaja kampaaniat, et mitte alkoholi tarbida.