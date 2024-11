FOTOD | Vaid neljal korral publiku ees! Vaata, kes saabusid „Vanamehe muušikali“ esietendusele

Tegemist on Eesti algupärase muusikateatri suursündmusega, mis viib vaatajad Vanamehe maailma, kus ootavad ees nii muusikalised üllatused kui ka julged ja naljakad karakterid. Oodata on palju naeru, ent ka mõtlemisainet. „Vanamehe muušikalis“ kohtuvad muusika-, teatri- ja absurdimaailmad, pakkudes elamust, mis on samal ajal vaimukas, terav ja puudutav.