FOTOD | Kaunid kleidid ja külalised koos! Keila-Joa lossis avati näitus Itaalia kleidimoest

Keila-Joa lossis avatud näitusel „Fortunyst Versaceni. 100 aastat Itaalia moodi“ on fookus Itaalia moel. 20. sajandiks oli Itaalia auga välja teeninud stiilseima riigi tiitli ning praegu peetakse Milanot Pariisi, Londoni ja New Yorgi kõrval üheks maailma moepealinnaks. Näitus annab ülevaate Itaalia moe arenguloost 20. sajandil ja 21. sajandi alguses. Külastajad saavad tutvuda tänapäevase Itaalia moe sünnilooga: kuidas see järk-järgult Pariisi varjust esile kerkis, uuesti moemaailmas suunanäitaja staatusesse tõusis ja kujunes tööstuseks, mis ühendab endas kaasaegsed ärivõtted, rikkalikud traditsioonid ja perekondlikud sidemed.