Endine paleetöötaja: Harry ja Meghan otsisid Portugali maja, kuna elu USAs ei vastanud nende eeldustele

Kuningas Charles III endine isiklik teener Grant Harroldi sõnul näitab Sussexi hertsogipaari kolimine Euroopasse seda, et Harry ja Meghan sihivad tagasiteed Ühendkuningriigi suunas, vahendab New York Post. „Nende elu Ameerika Ühendriikides... Nii paljud inimesed kolivad ära ja siis tagasi, seega ma ei usu, et selles on midagi ebatavalist, et Harry ja Meghan lahkuvad USAst, et Euroopasse suunduda,“ rääkis ta.