Muusikutepaar AG ja Beatrice vajasid puhkusereisil ootamatult haiglaravi: tulin hotelli kõrval haiglasse ja viskasin pikali

Räppar AG ehk Silver Orissaar (26) ja lauljanna Beatrice ehk Lisella Beatrice Kirjutaja (20) postitasid andsid täna sotsiaalmeedias teada, et nad on haigestunud. Paar jõudis nautida kaunist Taimaad ning saada osa ka sealsest halloween’i peomelust. Nüüd vajavad aga mõlemad haiglaravi.

Esmalt kirjeldas oma haigestumist räppar AG. Ta tõi enda Instagrami tehtud postituses välja, et sai kohe aru, et tal on toidumürgitus. „Oksendasin paar korda hotellis ja tulin hotelli kõrval haiglasse, ütlesin diagnoosi ja viskasin pikali,“ rääkis ta. „Maksumus 250 eurot - nii et, kui reisite, tehke kindlustus,“ lisas ta veel foto juurde, kus haiglavoodis lamab.